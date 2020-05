A cura della Redazione

Ancora un giorno senza contagi da coronavirus a Torre del Greco. Registrate due nuove guarigioni. Esaminati 14 tamponi, tutti negativi.

Scendono a 13 le persone attualmente positive al Covid-19, 59 quelle guarite, 20 i decessi.

Consegnate, intanto, presso la sede comunale, i kit di mascherine al Corpo dei Vigili urbani – offerte dal brand “Hapai” – alla presenza del primo cittadino Giovanni Palomba e del Comandante della Polizia Municipale, Salvatore Visone.

“Una giornata tranquilla – ha dichiarato il sindaco Palomba – come mi è stato, oltretutto, notiziato anche dalle Forze dell’Ordine, ampiamente a lavoro sull’intero territorio comunale, che ha visto la collaborazione dei cittadini tutti e l’impegno di ciascuno al pieno rispetto delle misure di contenimento e contrasto alla diffusione epidemiologica del virus. Un’insolita festa dei lavoratori quella trascorsa oggi ma che, tuttavia, non deve impedirci di rivolgere un pensiero ancora più profondo a tutti i lavoratori del mondo che da quasi due mesi stanno mettendo a rischio la propria stabilità. È per questo che voglio rivolgere il mio personale augurio all’intera categoria dei lavoratori italiani, perché la Forza Lavoro che ha sempre onorato e contraddistinto il nostro Paese possa, ancora una volta, risollevare la dignità economica e produttiva dell’Italia intera. Non molliamo mai. ​Uniti ce la faremo”.