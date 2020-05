A cura della Redazione

Nessun nuovo caso di contagio da coronavirus a Torre del Greco. Un altro cittadino guarito. Scende così a 11 il nmero degli attualmente positivi, 61 i soggetti guariti, 20 i decessi. Esaminati 7 tamponi nella giornata di domenica 3 maggio.

A comunicarlo è il Centro Operativo Comunale presieduto dal sindaco Giovanni Palomba.

Il primo cittadino, parlando dell'avvio della fase 2, ricorda che per chi rientra in città da altre regioni vige l‘obbligodi segnalare il proprio arrivo all’ASL territorialmente competente, al proprio medico di medicina generale, o pediatra di libera scelta, nonché, al Comune rivolgendosi al numero 081.883.07.41.

“Siamo pronti ​ - ha dichiarato il sindaco - ad affrontare la nuova fase che sarà avviata in tutta Italia. L'ho ribadito tantissime volte, nel corso delle ultime settimane: è indispensabile la collaborazione e l’impegno dei torresi per gestire, al meglio, il prossimo periodo che si presenta certamente non semplice; anzi, particolarmente delicato e pieno di incertezze per i cittadini e per le amministrazioni locali e sovracomunali. È opportuno, pertanto, attuare gli obblighi di distanziamento sociale, e applicare tutte le misure di contenimento e contrasto alla diffusione epidemiologica del virus, dalla quale Torre del Greco non è ancora fuori. A tal proposito, rivolgo il mio personale invito - conclude Palomba - alla massima prudenza a quanti, da domani ritorneranno a lavoro, nel ricordo e nel rispetto dei 20 nostri concittadini che ci hanno lasciato negli ultimi due mesi, vittime del COVID. Non molliamo mai. ​Uniti ce la faremo”.