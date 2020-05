A cura della Redazione

Per l'ennesimo giorno non si registrano contagi da coronavirus a Torre del Greco. Guarita un'altra persona. Otto tamponi esaminati, tutti negativi. È il bollettino del 4 maggio diramato dal Centro Operativo Comunale.

Delle 92 persone ammalatesi, 10 restano attualmente positive, 62 sono guarite, 20 decedute.

“ E’ finalmente iniziata – ha commentato il sindaco Giovanni Palomba – la cosiddetta fase 2. E’ massima l’attenzione dell’Amministrazione in riferimento al particolarissimo e delicato periodo che si è aperto​ da oggi, e che gradualmente ci restituirà ad una nuova normalità. Saranno giorni di lavoro intenso per monitorare, di concerto con le Forze dell’ordine, l’intero territorio comunale al fine di controllare al meglio il cospicuo flusso di cittadini in circolazione. Anzi - prosegue Palomba -, doveroso è un appello a tutti i torresi, non soltanto ad un profondo senso civico e di responsabilità, quanto soprattutto al rigoroso rispetto delle misure di contenimento e contrasto alla diffusione del virus e l, in particolare, al rispetto di tre azioni fondamentali che consistono nell’impiego dei dispositivi di sicurezza (mascherine), nell’utilizzo di guanti e nel rispetto del distanziamento sociale. Piccoli e semplici gesti che, se attuati correttamente e da tutti, ci consentiranno di uscire ben presto da questa emergenza sanitaria. Continuiamo a resistere.​ Uniti ce la faremo”.