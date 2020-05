A cura della Redazione

Nessun nuovo contagio da coronavirus a Torre del Greco. Sono 8 i tamponi esaminati nella giornata del 5 maggio, tutti negativi. Guarita un'altra persona e il computo degli attualmente positivi scende a 9 (5 ricoverati in ospedale e 4 in isolamento domiciliare). Sono 63 le persone guarite, fermi a 20 i decessi.

A comunicarlo è il Centro Operativo Comunale.

“Continuiamo a registrare – ha dichiarato il sindaco Giovanni Palomba – dati numerici confortanti. Ciò, tuttavia, ancora non ci consente di poterci dire fuori dalla crisi epidemiologica tuttora in atto. Numeri incoraggianti anche a livello regionale, rispetto alla gestione di questi primi giorni di inizio della Fase 2. E’ evidente - continua Palomba - il senso di responsabilità e di impegno che è richiesto a ciascuno di noi, nell’interesse sia soggettivo che collettivo, e ringrazio i cittadini tutti per la collaborazione resa al lavoro messo in campo insieme alle Forze dell’Ordine. Proseguono intanto, in città, quotidianamente le attività di sanificazione stradale sull’intero territorio comunale per dare ulteriore tranquillità ai torresi. È fondamentale il rispetto del distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza, previsti con ordinanza del Governatore De Luca. Resistiamo e non molliamo. ​Uniti ce la faremo”.