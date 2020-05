A cura della Redazione

Nessun nuovo caso di contagio da COVID- 19 è stato registrato a Torre del Greco nella giornata del 14 maggio.

Invariati i numeri dell'epidemia: resta solo una persona positiva, ricoverata in ospedale; 71 quelle guarite, 20 i decessi.

“Dopo settanta giorni dall’istituzione del tavolo permanente di lavoro – le parole del sindaco Giovanni Palomba – oggi, finalmente, Torre del Greco e i torresi possono tirare un respiro di sollievo. Mi preme, tuttavia, ribadire che ciò non significa assolutamente aver superato e debellato il virus. Dallo scorso 4 maggio - prosegue -, infatti, siamo in una fase totalmente sperimentale e di rodaggio che si perfezionerà, del tutto, dal prossimo 18 maggio, con l’apertura di tutte le restanti attività commerciali. È fondamentale, dunque, invitare i cittadini alla massima prudenza ed attenzione, nonché alla necessaria applicazione delle misure di contenimento e contrasto alla diffusione epidemiologia e al distanziamento sociale. Faccio appello al personale senso di responsabilità di ciascuno. Ora più che mai, memori di quanto accaduto in questi ultimi mesi, dobbiamo tutti cooperare a garantire la salute comune. Resistiamo - conclude Palomba - e collaboriamo. Uniti ce la faremo”.