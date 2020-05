A cura della Redazione

GORI comunica che a causa di un guasto improvviso sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica in molte zone del Comune di Torre del Greco.

Queste le strade interessate:

Corso Cavour; Corso Giuseppe Garibaldi; Corso Umberto I; Corso Vittorio Emanuele; Cupa Cianfrone; Cupa Maresca; Cupa Ospedale; Cupa San Pietro; Discesa Del Fronte; Largo Bandito; Largo Benigno; Largo Costantinopoli; Largo Fontana; Largo Gabella Del Pesce; Largo Palomba; Largo Portosalvo; Largo Riscatto Baronale; Parco Giusy; Parco Vallelonga; Piazza Comizi; Piazza Luigi Palomba; Piazza Plebiscito; Piazza Santa Croce; Piazzale Cesare Battisti; Piazzale Ferrovia; Via Aldo Moro; Via Alghero; Via Amalfi; Via Antonio Luise; Via Anzio; Via Armando Pica; Via Baia; Via Barbacane; Via Beato Vincenzo Romano; Via Calastro; Via Cappuccini; Via Capri; Via Carloforte; Via Catania; Via Cavallerizzi; Via Cesare Battisti; Via Che Conduce Alla Marina; Via Che Mena A Santa Croce; Via Cimaglia; Via Circumvallazione; Via Comizi; Via Costantinopoli; Via Dei Calafati; Via Dei Carpentieri; Via Dei Naviganti; Via Dei Pescatori Di Spugne; Via Dei Remaioli; Via Dei Velaioli; Via Del Clero; Via Del Corallo; Via Del Plebiscito; Via Del Porto; Via Delle Forze Armate; Via Diego Colamarino; Via Dirimpetto Rosario; Via Falanga; Via Fiorillo; Via Fontana; Via Fosso San Michele; Via Gaetano De Bottis; Via Genova; Via Gradoni E Canali; Via Gradoni E Cancelli; Via I Maggio; Via Ischia; Via Liberta' Italiana; Via Livorno; Via Madonna Del Principio; Via Menarca; Via Monsignore Felice Romano; Via Napoli; Via Pisa; Via Piscopia; Via Ponza; Via Principal Marina; Via Privata Raffaele Del Gatto; Via Procida; Via Purgatorio; Via Roma; Via Salvator Noto; Via San Francesco D'assisi; Via San Giovanni Battista; Via Santa Teresa; Via Segantini; Via Sorrento; Via Spiaggia Del Fronte; Via Teatro; Via Trapani; Via Trieste; Via Venezia; Via Vittorio Veneto; Via Xx Settembre; Viale Campania; Viale Castelluccio; Viale Del Commercio e tutte le relative traverse.

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 07:30 di giovedì 21 maggio 2020.