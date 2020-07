A cura della Redazione

I Carabinieri del N.O.E. (Nucleo Operativo Ecologici) di Napoli, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo per reati urbanistici ed ambientali, emesso dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura, hanno proceduto al sequestro di un'area, di circa 1.000 mq, sita presso il mercato ortofrutticolo di viale Sardegna a Torre del Greco, concessa dal Comune alla società “Buttol S.r.l.°, affidataria del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, per effettuare le sole operazioni temporanee di sosta tecnica degli automezzi e di trasbordo dei rifiuti.

Le indagini hanno permesso di raccogliere un "grave quadro indiziario nei confronti dei rappresentati della suddetta società", si legge in una nota del Procuratore Capo Nunzio Fragliasso.

In particolare, gli accertamenti investigativi espletati hanno consentito di appurare che l’area sottoposta a sequestro, destinata ad attività commerciali, veniva indebitamente utilizzata dalla ditta Buttol come area di parcheggio degli automezzi aziendali, determinando, in violazione della disciplina di settore, il mutamento della destinazione urbanistica della stessa.

Gli accertamenti tecnici disposti dalla magistratura inquirente, hanno consentito di accertare, altresì, che il riversamento, nell’area, del percolato proveniente dai rifiuti presenti sul mezzi di raccolta parcheggiati e degli olii idraulici e lubrificanti provenienti dagli stessi, integrante un reato di illecita attività di gestione dei rifluti e di scarico al suolo dei reflui, hanno determinato una compromissione significativa dell’area caduta in sequestro, con conseguente pericolo per la salute pubblica, anche in ragione della contiguità della stessa con l’area mercatale.

Il sequestro preventivo dell’area, secondo quanto ritenuto dal GIP, si è reso necessario al fine di impedire la protrazione dei reati accertati e l’aggravamento delle conseguenze degli stessi, scongiurando la compromissione ulteriore dell’ambiente circostante.

A tal fine, in esecuzione del sequestro preventivo, è stato disposto lo sgombero di tutti gli automezzi della ditta Buttol dall’area e l'affidamento della stessa in giudiziale custodia al dirigente del Settore Ambiente del Comune di Torre del Greco.