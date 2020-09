A cura della Redazione

Dal concetto di "imparare per la vita", proposto dal Consiglio d’Europa per richiamare i benefici che derivano dall’esperienza culturale e dalla trasmissione delle conoscenze nella moderna società, la Fondazione Ente Ville Vesuviane ricerca nelle antiche maestranze locali ancora vive, il percorso ideato per le Giornate europee del Patrimonio 2020 con l’evento “Segreti frammenti”.

I ‘segreti frammenti’ presi come tema, sono, all’interno delle nostre ville, le bellissime mattonelle, le ‘riggiole’ tanto peculiari e legate al territorio di Napoli, ed i materiali costruttivi di Villa Campolieto, frammenti di un passato che tutt’ora viene tramandato e che contraddistinguono la zona vesuviana.

Il 26 pomeriggio, in Villa delle Ginestre di Torre del Greco (foto) si terrà una visita guidata sulla storia del poeta Giacomo Leopardi e sul suo soggiorno presso la dimora Ferrigni alle falde dello ‘Sterminator Vesevo’, con focus sulle riggiole che decorano la villa. Il giorno successivo, 27 settembre, si partirà alle ore 10,30 con la visita presso la Manifattura Stingo a Napoli, storica fabbrica in cui l’arte della ceramica ancora oggi si sposa con le antiche tecniche, quale spartiacque storico tra passato e presente.

La sera del 27, infine, in Villa Campolieto sarà inaugurato il nuovo percorso di visita nell’antica cava di pietra lavica nel corpo inferiore della proprietà dei Casacalenda a Resina. Protagonista in questo caso, la colata di lava che ha dato vita alle fondamenta della villa. Durante le visite guidate presso le Ville della Fondazione, ci saranno delle ‘Stazioni poetiche’ dove giovani poeti declameranno versi, rendendo ulteriormente suggestivi i siti storici alla luce del tramonto. Visite guidate in villa: biglietto 5,00 euro Visita all’antica manifattura Stingo: gratuito su prenotazione. Tutti gli eventi sono a numero limitato - in ottemperanza delle direttive in merito all’emergenza sanitaria - e con obbligo di prenotazione presso i seguenti canali: prenotazioni@villevesuviane.net - 3409226748