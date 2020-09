A cura della Redazione

Emergenza Covid-19 ed elezioni. Anche a Torre del Greco le scuole ritarderanno la apertura, fissata dal sindaco Giovanni Palomba - con una ordinanza - all'1 ottobre anziché il 24 settembre.

Una decisione adottata per consentire una migliore sanificazione dei locali a seguito delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre e per garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza.

La sollecitazione di ritardare l'avvio dell'anno scolastico è giunta anche dai dirigenti degli Istituti, considerando che i banchi mono-posto non sono stati ancora consegnati a diversi plessi.