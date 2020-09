A cura della Redazione

Il 10 e l’11 ottobre sono state fissate le votazione per eleggere il nuovo Forum Giovani di Torre del Greco.

La consigliera uscente, Francesca Falcini, insieme ad altri suoi colleghi del Forum, ha inviato una lettera al sindaco Giovanni Palomba e all’assessora alle Politiche Giovanili Luisa Refuto affinché si riapra il bando in quanto – secondo la consigliera - sono troppi i mesi trascorsi (ben sette), dalla chiusura del bando stesso.

“Abbiamo sentito l’esigenza di protocollare questa nostra richiesta – afferma Falcini – perché vogliamo sottolineare con forza che è necessario costruire un organo partecipato e duraturo. Infatti pensiamo che, a distanza di così tanto tempo, si sarebbe dovuto riaprire il bando delle candidature perché ci sono ragazzi che, a differenza di marzo, non sono più disponibili a partecipare, mentre nuove energie che intanto hanno acquisito i termini di candidabilità, possono mettersi in gioco e risultare un’opportunità per la città. L’amministrazione non può pensare di trattare il Forum come un gioco – conclude - , ma deve preoccuparsi di garantire la massima partecipazione e la tutela dei diritti dei suoi giovanissimi concittadini".