Non si arresta la ripresa dell'epidemia di coronavirus a Torre del Greco. Come del resto in tutta la Campania, anche nella città corallina si registrano nuovi casi di contagio pressoché quotidiani, anche se in numero di gran lunga inferiore rispetto ai mesi più difficili.

Sono 2 i nuovi casi rilevati a seguito di 40 tamponi processati. Entrambi i cittadini sono in isolamento, così come gli altri 29 positivi. In ospedale sono invece ricoverate 2 persone. Fermi a 20 i decessi. Mentre sono 114 i guariti.

Il totale dei casi sale dunque a 167.