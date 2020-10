A cura della Redazione

Quattro nuovi contagi da coronavirus a Torre del Greco. Tre persone sono asintomatiche, una invece ricoverata in ospedale. 60 i tamponi processati.

Si registrano anche 3 ulteriori guarigioni. Sale a 187 il numero totale dei casi: 129 sono i guariti, 20 i deceduti, 38 gli attuali positivi, di cui 3 ospedalizzati.

Intanto, arriva la notizia della sospensione delle attività didattiche in presenza per le classi 1E-2E-3E-1F-2F (scuola media) dell'IC De Nicola Sasso. Il provvedimento è stato adottato a seguito della positività al Covid-19 di un docente (accertata il 12 ottobre), in servizio fino al 7 ottobre scorso.

"L'istituto ha disposto una sanificazione delle aule interessate dal caso - si legge nell'avviso a firma della dirigente scolastica Alessandra Tallarico -. La didattica proseguirà, temporaneamente, a distanza in maniera asincrona mediante le piattaforme in uso (Nuvola e Classroom)".