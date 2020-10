A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato in piazza della Repubblica, all’esterno della stazione della Circumvesuviana, un uomo privo di mascherina che stava trasportando una borsa di grosse dimensioni e che, alla loro vista, si è allontanato velocemente.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato rinvenendo nel borsone 10 stecche di tabacchi lavorati esteri, privi del marchio dei Monopoli di Stato, per un peso complessivo di 2 kg.

R. M., 40enne di Torre del Greco con precedenti di polizia, è stato denunciato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri e sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché non indossava il dispositivo di protezione individuale.