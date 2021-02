A cura della Redazione

La società Gori comunica mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto impovviso, nelle seguenti zone del comune di Torre del Greco:



- via Litoranea dal civico 10 al civico 160

- via Torretta Fiorillo

- via Santa Maria la Bruna

- via Sannazzaro

- via Ponte della Gatta

- tutte le traverse della zona



Gori comunica che il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 20,00 di venerdì 5 febbraio.