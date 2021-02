A cura della Redazione

Stamattina i lavoratori dell'igiene urbana di Torre del Greco, dipendenti della società Buttol, hanno protestato nei pressi di Palazzo La Salle.

La Buttol, in un comunicato stampa, asserisce che "la protesta protesta inscenata da un gruppo di lavoratori del cantiere di Torre del Greco è la dimostrazione lampante di quanto sostenuto da tempo dall’Azienda. Si continua a protestare contro le politiche di rigore e di legalità portate avanti dalla Buttol Srl. Anche di fronte a licenziamenti di dipendenti che nelle scorse settimane sono stati sorpresi a consentire «traffici» di rifiuti elettronici nell’Ecopunto di Santissima Trinità. D’altronde, per evitare lo sciopero - continua la nota -, la richiesta degli stessi è stata ben precisa: la revoca dei provvedimenti disciplinari a carico degli ex dipendenti. La Buttol ribadisce che sui licenziamenti non è disposta a tornare indietro, piuttosto continuerà con fermezza a imporre il rispetto delle regole nella gestione del servizio di Torre del Greco".