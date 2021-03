A cura della Redazione

Lutto nel mondo dell’arbitraggio napoletano. E’ deceduto, per un male incurabile, l'avvocato Maurizio Toscano. Aveva da poco compiuto 55 anni e faceva parte della Sezione Arbitri di Torre del Greco, sua città nativa.

Toscano, avvocato, era stato assistente arbitro di Serie A, collezionando 58 presenze nella massima serie e124 gare in serie B. Arbitro dal 20 gennaio 1985, nel 1994, all’età di 28 anni, intraprende la carriera di assistente arbitrale. Nel 2000 arriva la promozione alla CAN A-B dove rimarrà per 9 stagioni.

Il Comitato Regionale Arbitri Campania ha espresso il suo cordoglio: “Il Presidente Giancarlo Rubino insieme ai componenti e collaboratori del CRA Campania F.I.G.C./A.I.A., i Dirigenti, gli Arbitri ed Assistenti Internazionali e Nazionali, i Presidenti delle 17 Sezioni nonché tutti gli Arbitri della nostra Regione, si uniscono al dolore della moglie Milena, delle figlie e dei familiari tutti per la prematura dipartita del collega ed amico Maurizio Toscano, associato della sezione di Torre del Greco”.

Anche il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Torre Annunziata, nella persona del presidente Luisa Liguori “rende merito ad un eccellente avvocato che si distingueva per la sua grande preparazione oltre che per lo spiccato senso di appartenenza alla classe forense e per l’amore nei confronti della professione, che esercitava con orgoglio e grande passione. Tutti gli avvocati oplontini si stringono intorno a Milena, ai suoi figli, alla madre, al fratello Massimo ed a tutti i suoi cari”.

Per la Camera Penale di Torre Annunziata "é una notizia che non avremmo mai voluto apprendere. Ci ha lasciato Maurizio Toscano, nostro socio ed eccellente Avvocato, ma soprattutto un'ottima persona ed un vero amico. In questo momento il dolore e lo sgomento prevalgono su tutto. Verrà il tempo del ricordo. Che la terra ti sia lieve"

Parole di vicinanza anche da parte della Società Sportiva Turris. “La S.S. Turris Calcio – si legge in una nota - partecipa al dolore che ha colpito la famiglia Toscano e l’Associazione Italiana Arbitri per la prematura scomparsa del caro Maurizio”.