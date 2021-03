A cura della Redazione

È attivo da questa mattina, sabato 6 marzo, il punto territoriale di vaccinazione (P. T. V.) della città di Torre del Greco.

Allestito presso i locali dell' ex Orfanotrofio della SS. Trinità - con annessa area parcheggio -, l'ASL Na3 Sud disporrà dei vani di via Largo Annunciazione per i prossimi otto mesi, secondo quanto fissato dalla delibera di Giunta dello scorso 19 febbraio, al fine di consentire il pieno svolgimento della campagna vaccinale anti COVID-19.

Già partita la campagna vaccinale è per gli ultra ottantenni torresi, convocati dall'apposita piattaforma, secondo il protocollo nazionale, per la somministrazione del siero.

L'attività è stata resa possibile sulla base di una profonda collaborazione e cooperazione di intenti tra l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco, Giovanni Palomba, l'Azienda Sanitaria Locale e i medici di base.

Il Centro di vaccinazione territoriale è attivo - con doppio turno - dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 14.00, e dalle ore 14.00 alle ore 20.00; il sabato mattina, invece, resta operativo, con turno unico, dalle ore 09.00 alle ore 13.00.

"Oggi è un giorno importante - le parole del sindaco Palomba - per la città di Torre del Greco e per i cittadini torresi. Il nostro territorio, ha pagato un prezzo altissimo in termini di vite umane. La somministrazione del vaccino rappresenta per tutti la speranza di un ritorno, quanto prima, ad una vita normale e ad una quotidianità più serena. Da subito, abbiamo messo a disposizione le nostre strutture per offrire alla collettività locali agevoli e funzionali, facilmente raggiungibili, anche per chi abita nelle zone periferiche della città. Non a caso, abbiamo scelto la sala dedicata ai quattro angeli di Torre scomparsi nel crollo di Ponte Morandi: i vaccini rappresentano il ritorno alla vita, così come i quattro ragazzi vivranno per sempre nei nostri cuori".

Intanto, l’Azienda Sanitaria Locale ha attivato un servizio informativo telefonico specifico per le vaccinazioni, utile a fornire informazioni complete ed accurate sulla campagna vaccinale al fine di favorirne un’ampia adesione.

Il recapito telefonico è 081.963.31.69, il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 18.00; il sabato dalle ore 08.30 alle 12.30.

Sul versante epidemiologico non ri arresta l'ond lunga dei contagi. Ieri ne sono stati registrati 73 a fronte di 9 guariti. C'è anche un'altra vittima, per complessivi 118 decessi. Gli attuali positivi sono 1.118, i guariti 3.579.