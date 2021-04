A cura della Redazione

Voucher per rilanciare il turismo e garantire giornate serene alle famiglie di Torre del Greco.

Da un’idea dell’ “Associazione Per il Rilancio di Torre del Greco”, e grazie alla ammirevole collaborazione dei titolari degli stabilimenti balneari torresi uniti nella “Cooperativa Mare Nostrum”, prende il via un’iniziativa per dare slancio alla ripresa turistica della città corallina.

Si tratta di un contest fotografico attraverso il quale sarà possibile vincere una giornata in spiaggia con tutta la famiglia al seguito.

“Abbiamo pensato ad un contest semplice e divertente, ma che ha nel suo intento anche finalità lodevoli”. Spiegano Carlo Ceglia, presidente dell’ “Associazione Per il Rilancio di Torre del Greco”, e Fausto Lunella, presidente della “Cooperativa Mare Nostrum”.

“Con questa iniziativa puntiamo infatti ad un triplice obiettivo. Innanzitutto riaprire le porte degli stabilimenti balneari torresi alle famiglie, dimostrando attenzione e sicurezza nei luoghi pubblici e di svago. Veniamo da mesi difficili, dove la paura si è spesso impadronita delle nostre giornate. Riteniamo molto importante ristabilire un rapporto tra imprenditoria turistica locale e clientela, rapporto che si è forzatamente interrotto, causa Covid,

Partecipare è facile. Basta scattarsi una foto sul litorale di Torre del Greco in compagnia della propria famiglia e inviarla, entro il 30 aprile, all’indirizzo mail [email protected]

unitamente al modulo di partecipazione firmato. Ogni partecipante può inviare una sola foto.

Le foto, con partecipanti e litorale torrese in vista, verranno pubblicate sulla pagina Facebook “Per il Rilancio”.

Le 10 foto che alla data del 29 maggio 2021 avranno ricevuto più like, saranno premiate con un voucher comprensivo di: ingresso 2 adulti + ingresso 2 bambini + 1 ombrellone + 2 lettini.

Il voucher potrà essere utilizzato in una giornata nel corso del mese di giugno 2021 presso lo stabilimento balneare di Torre del Greco indicato.