A cura della Redazione

Da domani 16 giugno 2021, a partire dalle ore 8:00, torna operativo il pronto soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco.

La direzione strategica Asl Napoli 3 Sud ha provveduto alla riorganizzazione degli spazi interni e delle funzioni ospedaliere in precedenza modificate per far fronte all’emergenza coronavirus, in modo da favorire la ripresa delle attività di pronto soccorso.

Non solo, il reparto è stato anche oggetto di una ristrutturazione mirata all’attivazione di 6 posti letto di terapia sub-intensiva

La chiusura fu disposta lo scorso 15 ottobre 2020 a seguito della trasformazione del presidio torrese in Covid Hospital con una dotazione di 26 posti letto per pazienti a bassa-media intensità.

A seguito dei lavori praticati presso il blocco operatorio del terzo piano del padiglione storico, a partire dal 6 giugno scorso, sono riprese le attività chirurgiche, con la disponibilità di due sale operatorie.

Un ulteriore passo verso il superamento della criticità imposta dalla pandemia che ha obbligato l’esecuzione degli interventi chirurgici presso la sola sala operatoria correlata alle attività di gastroenterologia.