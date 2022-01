A cura della Redazione

Bimbo di 2 anni morto annegato a Torre del Greco. La tragedia si è consumata nella serata di domenica 2 gennaio nei pressi della zona La Scala.

Stando alle prime notizie, alcuni passanti avrebbero notato una donna, la madre del piccolo, tentare il suicidio ma sarebbe stata bloccata in tempo.

Nulla da fare invece per il bambino che, nonostante i soccorsi, è deceduto.

Sull'accaduto indagano i carabinieri. La madre sarebbe stata condotta in caserma per essere interrogata. L'ipotesi è che si sia trattato di un tentativo di suicidio della donna dopo che la stessa avrebbe intenzionalmente lanciato il figlio in acqua per ucciderlo.