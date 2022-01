A cura della Redazione

A causa della forte ripresa della curva epidemiologica da COVID-19, e in considerazione della rapida diffusione del contagio, anche alcuni dipendenti degli uffici comunali della città di Torre del Greco sono risultati positivi.

Il Comune, pertanto, comunica alla cittadinanza che in considerazione del particolare momento, diversi uffici resteranno chiusi, con relativi disagi sia per le attività allo sportello, sia per le informazioni a mezzo telefonico e telematico.

In particolare, nella giornata odierna (7 gennaio) resta interdetto alla fruizione lo sportello di emissione delle Carte di Identità, con conseguente slittamento delle prenotazioni a far data dalla prossima settimana.