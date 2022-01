A cura della Redazione

Lavori di collettamento dei reflui al depuratore di Foce Sarno, cambia il dispositivo di viabilità in viale Europa a Torre del Greco.

A partire da lunedì 17 gennaio, e fino al 15 aprile prossimo, da via Gurgo fino al civico 23, varco di accesso alle Officine Trenitalia, sarà istituito il senso unico di marcia in direzione via Nazionale.

Inoltre, viene disposto il divieto di circolazione per i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate.