Il MoVimento 5 Stelle di Torre del Greco chiede le dimissioni del sindaco Giovanni Palomba.

In una nota, il deputato pentastellato Luigi Gallo è categorico: «Lo abbiamo ribadito dal primo momento, questa carovana del sindaco Palomba non fa bene alla città. Per questo abbiamo detto "no" al patto di fine mandato. Abbiamo proposto già un anno fa alla carovana di chiudere i battenti ma il sindaco, nonostante i nostri consigli, è voluto andare avanti e continuare a condurre al declino la nostra città».

L'unica strada percorribile, per il M5S, è quella di «un nuovo governo che porti legalità, freschezza generazionale ma anche nuovi orizzonti e affezione ai beni comuni. Ancora una volta - ha concluso il parlamentare - l'unica azione positiva che il sindaco può fare per la città è chiudere definitivamente questa esperienza e portarci al voto. Il M5S è pronto per essere il soggetto aggregatore delle forze politiche progressiste per la città».