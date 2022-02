A cura della Redazione

Le salme delle due gemelline di Torre del Greco, nate premature e decedute, sono nell'obitorio dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Lo rende noto l'Azienda Ospedaliera. La vicenda, drammatica, ha visto purtroppo protagonista una coppia della città corallina. A seguito del parto prematuro della madre, le due bambine erano spirate (una nell'immediato, l'altra dopo un'ora dalla nascita) ma i genitori, fino ad oggi, non avevano ancora avuto la possibilità di seppellire i loro corpicini in quanto letteralmente spariti.

Da qui, l'esposto della coppia ai carabinieri, assistita dal team di Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini.

«Siamo estremamente felici che questo increscioso problema, come riferisce l’ospedale, sia risolto e che i corpicini delle gemelline si trovino in obitorio - si legge in una nota dello Studio3A-Valore SpA -. Era ciò he speravano con tutto il cuore i loro genitori. Adesso però confidiamo che il Cardarelli li metta anche a disposizione della mamma e del papà e dell’impresa di onoranze funebri per poter dare loro - finalmente - una degna sepoltura, considerato che le due piccole sono spirate il 23 novembre, ossia quasi tre mesi fa, e che è da un bel pezzo che le stanno cercando, al punto da dover presentare un esposto ai carabinieri».