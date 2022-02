A cura della Redazione

Turris-Foggia, la gara di campionato è in programma martedì 22 febbraio (alle ore 21) allo stadio “Liguori” di Torre del Greco. I biglietti disponibili, nei limiti di capienza (50%) attualmente consentiti per gli eventi sportivi all’aperto, saranno in vendita ai seguenti prezzi:

Tribuna coperta: euro 20,00;

Tribuna scoperta: euro 15,00;

Tribuna bambini nati dal 2018: ingresso omaggio (se accompagnati da un adulto in possesso di valido titolo d’ingresso e previo ritiro del titolo omaggio al botteghino);

Tribuna ridotto nati dal 2014 al 2017: euro 5,00;

Tribuna ridotto under 18 (nati dal 2004 al 2013) - donne - over 65: euro 10,00;

Curva Vesuvio: euro 15,00;

Distinti ospiti: euro 15,00 compresivi di diritti di prevendita.

La prevendita in favore del pubblico locale, presso i botteghini lato tribuna del “Liguori”, sarà aperta nelle seguenti giornate e fasce orarie e cesserà anticipatamente in caso di esaurimento dei tagliandi disponibili:

lunedì 21 febbraio dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 19; martedì 22 febbraio dalle ore 10 alle 12 e dalle 18 fino ad inizio gara.

La vendita dei biglietti validi per il settore ospiti è riservata ai soli residenti nella provincia di Foggia sottoscrittori del programma di fidelizzazione adottato dalla società Calcio Foggia 1920. Gli stessi non potranno acquistare biglietti validi per altri settori.