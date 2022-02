A cura della Redazione

Non passa la mozione di sfiducia al sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, all'ordine del giorno del Consilgio comunale del 21 febbraio. Quindici i consiglieri comunali che l'hanno respinta, dieci quelli che l'hanno votata. Tra questi ultimi non figurano Romina Stilo e Melania Iacomino (Forza Italia), all'opposizione ma che si sono espresse in maniera discordante con lo schieramento di minoranza di cui fanno parte.

Al riguardo, pubblichiamo una nota del coordinamento cittadino di Forza Italia.

“Il voto espresso ieri, lunedì 21 febbraio, nell’aula consiliare di palazzo Baronale dalle consigliere Romina Stilo e Melania Iacomino non può e non deve essere considerato una fiducia espressa nei confronti del sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, ma è invece una vera e propria sfiducia nei confronti del Partito Democratico e di tutto il centrosinistra”.

È il concetto espresso a chiare lettere dal coordinamento cittadino di Forza Italia all’indomani del voto contrario delle due rappresentanti in seno al consiglio comunale in riferimento alla mozione di sfiducia proposta e votata da dieci consiglieri oggi all’opposizione, sette dei quali sono però stati eletti nelle file della maggioranza alle elezioni amministrative del 2018. “Chi vuole leggere la nostra scelta di non votare il documento proposto di imperio dai firmatari e nato senza alcun tipo di concertazione, come una scelta di dare una mano al sindaco in difficoltà, è in malafede. Il nostro è invece un chiaro atto di sfiducia nei confronti dei rappresentanti, non solo cittadini, del Partito Democratico e di tutto quel centrosinistra che negli ultimi tre anni e mezzo ha scandito i tempi dell’attività amministrativa a Torre del Greco e ora, nel pieno di una fase fondamentale per la città che si appresta a strutturare una proposta progettuale per accedere ai fondi del Pnrr, ha deciso di ‘staccare la spina’, col solo proposito di piazzare a palazzo Baronale un sindaco ritenuto più gradito. A questo tipo di politica non ci stiamo e il voto espresso in aula è la giusta conseguenza di questa nostra linea di condotta”.

Anzi, i rappresentanti del coordinamento cittadino di Forza Italia ribadiscono che “continueremo a restare vigili e attenti rispetto agli atti proposti da questa amministrazione, come del resto finora abbiamo sempre fatto, attenzionando in particolare proprio quei progetti che saranno dal Comune candidati ad utilizzare i fondi relativi al Pnrr”.

Infine, ma non ultima, una puntualizzazione verso chi ha voluto leggere la decisione di votare contro la mozione di sfiducia presentata nei confronti del sindaco Palomba, come un assist per la candidatura alla carica di primo cittadino di Ciro Borriello alle elezioni del prossimo anno: “Chi sostiene queste cose, dimostra di essere stato negli ultimi tre anni e mezzo su un altro pianeta. Il coordinamento cittadino di Forza Italia, di cui le consigliere comunali Stilo e Iacomino sono una validissima espressione, è distinto e distante dall’ex sindaco Ciro Borriello, con il quale dal 2018 ad oggi non è accomunato da alcunché”.