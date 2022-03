A cura della Redazione

Soppressione delle fermate di Via del Monte e Villa delle Ginestre a Torre del Greco della linea Circumvesuviana Napoli-Sorrento, le precisazioni dell'EAV.

Da lunedì 7 marzo, i convogli che fermano nelle due Stazioni sono solo quelli della tratta Napoli-Poggiomarino, circostanza che aveva suscitato critiche da parte del sindaco della città corallina, Giovanni Palomba, che aveva definito la scelta aziendale «inopportuna».

In una nota, la holding regionale del trasporto pubblico spiega che «questa scelta, insieme ad altre, hanno consentito di ottenere il risultato di avere, su tutte le linee della Vesuviana, treni con frequenza a 24 minuti anziché a 30 minuti, come era sino a qualche mese fa: un miglioramento importante richiesto da tempo e reso possibile grazie ad alcune scelte (tra cui quella in oggetto) che evitano eccessive fermate e un tempo di percorrenza sulla linea eccessivamente gravoso».

In sostanza, "il gioco non vale la candela", per dirla con un noto proverbio. «Non è trasportisticamente accettabile - spiega ancora l'EAV - penalizzare l’intera linea per Sorrento per poche centinaia di viaggiatori che comunque sono serviti come tutti i viaggiatori delle linee per Baiano e per Sarno».

L'azienda si dichiara, in ogni caso, «disponibile ad aprire un tavolo di confronto che porti a delle soluzioni condivise, riprendendo ragionamenti più ampi di miglioramenti possibili che erano state avviate su richiesta di alcuni consiglieri regionali. Il nostro obiettivo è fare il massimo alle condizioni date: ogni contributo costruttivo in tal senso è il benvenuto, purché tenga conto della sostenibilità finanziaria e tecnica complessiva».