Lavori per la posa di una nuova condotta interrata di distribuzione del gas, cambia la viabilità in via Circumvallazione a Torre del Greco.

Istituito, dal 21 marzo al 13 aprile, e dal 19 aprile al 21 maggio, il senso unico in direzione Napoli nel tratto compreso tra intersezione con via Cappuccini/via Beneduce e intersezione con via Marconi.