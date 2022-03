A cura della Redazione

La denuncia del Forum dei Giovani di Torre del Greco: nuova vita per le strutture sportive comunali!

Continua l’appello per offrire nuovi spazi di aggregazione e crescita per tutti i ragazzi e le ragazze della città corallina. Con un nuovo post apparso sui canali social ufficiali, questa volta si è voluto denunciare lo stato di incuria in cui versano le strutture sportive comunali, in particolar modo l’impianto “Tennis La Salle”, in via Alcide de Gaspari.

L’iniziativa si pone in continuità con gli intenti perseguiti dalla realizzazione, nello scorso dicembre, dell’evento “La Salle Street”. Il progetto, che ha visto coinvolti centinaia di cittadini tra i 16 e i 34 anni, ha rappresentato una giornata all’insegna dello sport, della musica e dell’arte per i giovani della città, valorizzando così, nel contempo, anche le possibilità di utilizzo della tensostruttura.

«Con l’evento “La Salle Street” - dichiarano i consiglieri del Forum - abbiamo voluto dimostrare quanta importanza, a livello sociale, rivestano questi luoghi ed avevamo chiaro un obiettivo: sensibilizzare l’Amministrazione comunale affinché venissero prese in esame iniziative di implementazione strutturale della tensostruttura e della bonifica e messa a disposizione dei campetti da tennis. Non a caso, camminando verso via Alcide de Gasperi, quello che vediamo sono dei campetti abbandonati all’incuria e all’indifferenza generale. Spazi che potrebbero essere destinati ai giovani della nostra città. Giovani che hanno il diritto di vivere e di viversi, di socializzare, di giocare insieme e sentirsi parte di una comunità che li apprezza e li valorizza»

Per questa ragione il Forum si è rivolto, con una missiva, al sindaco Giovanni Palomba e al dirigente Gennaro Russo, richiedendo un incontro per conoscere gli ultimi aggiornamenti, valutare una riqualificazione e una possibile assegnazione della struttura all’organo giovanile. «Siamo convinti - spiegano i rappresentanti del Forum - di poter lavorare per dare nuova vita a quegli spazi abbandonati ed offrire a tutti i giovani torresi un luogo necessario e fondamentale per la crescita, la socialità e la condivisione dei sani valori promossi dallo sport».