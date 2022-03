A cura della Redazione

Riprende il progetto “World Café” del Forum dei Giovani di Torre del Greco in collaborazione con l’Associazione di promozione sociale “Ianua Australis”, iniziativa che ha già coinvolto, da settembre a dicembre scorsi, tanti ragazzi desiderosi di mettere alla prova le proprie competenze linguistiche.

Gli incontri del progetto, infatti, tenutisi nella sede del Forum a Palazzo Baronale, hanno visto protagoniste le due giovani madrilingue di Spagnolo e Tedesco, Carolina Hidalgo López e Lilli Franziska, attualmente a Torre del Greco in quanto coinvolte in un progetto di lungo termine del Corpo Europeo di Solidarietà.

Da martedì 29 e mercoledì 30 marzo, dalle 19.00 alle 20.00, gli incontri riprenderanno con una grande novità: si aggiungeranno infatti i nuovi giovani volontari europei Albane Forest, Pauline Vogl, Adelė Unikauskaitė e Gian Luca Mahlzeit Stamm che condurranno nuove conversazioni in Francese e Inglese.

World Cafè permetterà in questo modo di continuare la promozione di uno spazio fisico di socialità e darà l’opportunità di conoscere in modo divertente storie e culture nuove e diverse.

Sono invitati a partecipare studenti, studentesse e tutti i giovani interessati, che vorranno dialogare in Spagnolo, Francese e Fnglese, ampliando non solo le proprie competenze linguistiche e trasversali ma sentendosi anche parte, sempre di più, di una bella e arricchente dimensione interculturale ed europea.

«Siamo molto fieri di riprendere ed ampliare il progetto con i nuovi volontari europei - dichiarano i consiglieri del Forum -. I giovani torresi meritano l’opportunità di conoscere lingue e culture diverse con la leggerezza e la piacevolezza che solo il confronto con ragazzi della loro età può dare. Ringraziamo Carol, Lilli, Albane, Adele, Pauline e Gian Luca per essersi subito messi in gioco per i giovani della nostra città, nonché l’Associazione “Ianua Australis” con la quale il Forum continua una bella e stimolante collaborazione».

I nuovi incontri di World café si terranno nella sede del Forum dei giovani presso Palazzo Baronale, dalle 19.00 alle 20.00, ogni martedì per conversare in Spagnolo e Francese, e ogni mercoledì per dialogare in Inglese. I ragazzi interessati all'iniziativa possono informarsi sulle modalità di iscrizione e partecipazione consultando le pagine ufficiali del Forum.