A cura della Redazione

Quattro persone provenienti da Ercolano hanno aggredito brutalmente un’infermiera e un operatore socio sanitario in servizio lunedì sera al pronto soccorso dell'ospedale Maresca di Torre del Greco.

Poco dopo le 23,00, lo stesso orario in cui è avvenuta un'altra aggressione al pronto soccorso dell'Ospedale Pellegrini a Napoli, i quattro sono giunti in pronto soccorso per un mal di testa di un loro parente, considerato un codice verde dagli operatori del 118. Secondo le prime ricostruzioni, i soggetti in questione - tre donne e un uomo - pretendevano che un'ambulanza dovesse andare a prendere a casa il loro parente. Al rifiuto degli operatori hanno cominciato ad andare in escandescenza. Prima hanno tirato un ombrello addosso a una infermiera che è fuggita, poi hanno accerchiato una seconda infermiera colpendola duramente con pugni e calci, tirandole con ferocia i capelli.

Un operatore socio sanitario che si trovava a pochi metri è intervenuto per evitare il peggio e anche lui è stato colpito e strattonato.

Le tre donne e l'uomo sono stati identificati e denunciati dalle forze dell'ordine che sono successivamente arrivate sul posto.

"E' impressionante verificare la violenza di alcune donne che in alcuni casi diventano più pericolose e aggressive degli uomini. Piena solidarietà a tutti gli operatori aggrediti. Di questo passo negli ospedali non troveremo più nessuno a curarci", dichiara il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.