A cura della Redazione

Un giovane di 20 anni, di Volla, è rimasto ferito in modo grave dopo essere stato investito da un treno della Circumvesuviana. Il convoglio, che stava effettuando il servizio di trasporto viaggiatori da Napoli a Sorrento, transitando all'altezza della fermata di via del Monte (tra l'altro non attiva su quella tratta, quindi non avrebbe dovuto effettuare la sosta) si è trovato dinanzi il ragazzo che era, inspiegabilmente, sui binari. L'incidente si è verificato ieri sera.

Il macchinista, avvedutosi dell'imminente pericolo, ha azionato subito il freno cercando di arrestare la corsa ma non è riuscito a fermarsi prima dell'impatto.

Sull'accaduto indagano Polizia e Carabinieri, che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Il 20enne è ricoverato all'ospedale del Mare a Ponticelli.