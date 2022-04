A cura della Redazione

La città di Torre del Greco è stata ammessa​ ad un finanziamento ministeriale di oltre 8 milioni e mezzo di euro da impiegare in progetti per la riqualificazione di aree urbane.

Su indirizzo dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Palomba, l'Ente ha partecipato ad un bando per progettualità di impiantistica sportiva polifunzionale, i cui fondi - stanziati dal Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno - saranno ora impiegati per la realizzazione dell’agognata “Cittadella dello sport” in viale Europa.

Gli interventi riguarderanno la realizzazione di un palazzetto multifunzionale, aree attrezzate al verde, parcheggi, una pista di atletica, due piccoli campi polivalenti aperti ed un campo di calcio col manto in erba sintetica.

“Questa Amministrazione - dichiara il sindaco Palomba - continua, nel silenzio, a raggiungere obiettivi e traguardi, avendo la barra dritta sempre e soltanto sullo sviluppo della città e dell’intero territorio. Finalmente, riusciamo a trasformare in realtà il sogno di tanti giovani che per anni lo hanno atteso. Sono passati interi decenni ma oggi l’idea di una vera e propria cittadella dello sport è un’autentica certezza".