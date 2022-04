Seuparti i 91mila arrivi in Italia dall'Ucraina. Ad oggi, 12 aprile, sono 91.137 ...

Sono 48 i giorni di guerra in Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky ha detto che...

Ucraina, in Italia arrivati circa 90mila rifugiati

Sono circa 90mila le persone in fuga dal conflitto in Ucraina arrivate in Italia, 86.0...