A cura della Redazione

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha concluso il suo tradizionale appuntamento del venerdì con la diretta Facebook, ricordando Giovanni Guarino, il giovane di Torre del Greco (a maggio avrebbe compiuto 19 anni) ucciso domenica scorsa al luna park di Leopardi.

Tanta commozione per il governatore, che ha espresso la sua partecipazione, anche a nome di tutti i cittadini campani, al dolore che sta vivendo la famiglia del ragazzo.

"Voglio esprimere vicinanza alla famiglia di Giovanni Guarino, un ragazzo di 18 anni di Torre del Greco morto accoltellato. Un grande abbarccio - ha detto De Luca -.Non ci sono parole, sono episodi strazianti difronte ai quali non c'è null'altro da fare che abbracciare la famiglia ed esprimere solidarietà. Non lo conoscevo ma mi dicono che era un bravissimo ragazzo. Non è possibile morire a 18 anni in questo modo".