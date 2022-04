A cura della Redazione

Storia e tradizioni, società e costumi, sapori e saperi, suoni e immagini: sono le peculiarità che per un mese e mezzo verranno esaltate all’ombra del Vesuvio.

Dal 24 aprile all’11 giugno 2022 è in programma Vulcano 4S, rassegna finanziata dalla Città Metropolitana di Napoli e organizzata dal Comune di Torre del Greco-Assessorato alla Cultura, e dalla Pro Loco torrese.

L'obiettivo è valorizzare le vocazioni dell’area vesuviana ed in particolare di Torre del Greco attraverso il coinvolgimento di artisti di fama nazionale e di numerose esperienze e professionalità del territorio in mostre, convegni, reading meet, open-space per i più piccoli, aperture di siti, momenti dedicati alla cultura gastronomica e spettacoli di vario genere, puntando a valorizzare il patrimonio storico, artistico, archeologico e naturalistico della città.

La rassegna è stata presentata quest’oggi nel corso di una conferenza stampa alla quale sono intervenuti tra gli altri il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba; l’assessore alla Cultura e vicesindaco, Enrico Pensati; il consigliere regionale Francesco Iovino; il presidente del consiglio comunale di Torre del Greco, Gaetano Frulio; il presidente della Pro Loco cittadina, Angelo Di Ruocco; il direttore artistico della rassegna Liborio D’Urzo.

“Con gli eventi e le manifestazioni programmate – hanno spiegato i presenti – si è cercato di utilizzare cultura e tradizioni come strumenti per avviare una rigenerazione di contesti urbani e territori periferici con azioni volte, soprattutto per le nuove generazioni, a sviluppare creatività, innovazione e rivitalizzazione culturale in tutte le sue forme”.

Diversi gli artisti noti che arriveranno a Torre del Greco: Massimiliano Gallo, Patrizio Rispo, Paolo Caiazzo, Tony Esposito che, assieme a giovani musicisti, cantanti, attori ed operatori culturali del territorio proporranno rappresentazioni che avranno sempre come comune denominatore la città sotto il Vesuvio.

Nel solco della storia e delle tradizioni sarà allestita una mostra sulla festa dei quattro altari, con bozzetti, tappeti e foto d’epoca, mantenendo così viva quello che, con la processione dell’Immacolata, era l’evento principale della città. Inaugurerà la mostra un convegno sulla festa che vedrà la partecipazione di alcuni storici altaristi, tra cui lo scenografo Rai Raffaele de Maio.

Previsti quattro open space di musica e pittura e due giorni dedicati ai vini con degustazioni e convegni. Si comincia con Suoni diVini, concerto degli Aracne Tarantule con la partecipazione di Tony Esposito.

Due i momenti dedicati alle donne: un convegno sulla condizione femminile e uno spettacolo teatrale. In collaborazione con le scuole si terrà la prima edizione di un premio di poesia e alcune iniziative laboratoriali. E sul tema poetico si colloca la scelta di inserire tra gli eventi di Vulcano 4S lo spettacolo “In viaggio coi poeti” con Enzo Gragnaniello e i Solis Strings Quartet.

Le manifestazioni saranno tutte a ingresso gratuito ma con obbligo di prenotazione presso la Pro Loco di Torre del Greco.

EVENTI/ATTIVITA’CULTURALI DataEvento Convegno-Dibattito La condizione femminile nell’area vesuviana dall’Unità d’Italia ai gioni nostri interveranno rappresentanti del mondo associativo, politico e sindacale 24/04/2022 Teatro Sant’Anna ore 17.00 Le Coralline: storie di donne sotto il vesuvio Concerto di musica classica partenopea sulla condizione femminile sotto il vesuvio dall’Unità d’Italia ai giorni nostri A cura dell’Associazione Culturale Magma 24/04/2022 Teatro Sant’Anna ore 20.00

VibrArte-open space di MUSICA E PITTURA - Step1 Storia, tradizionie cultura della città attraverso l’incontro deilinguaggi dell’arte con particolare attenzioneal coinvolgimento e all’inclusione di giovanidi diversi quartieri della città, a partire dall’età di quattro anni, in situazione di disagioeconomico e sociale individuati in collaborazione con le realtà parrocchiali a cura della Pro Loco Torre del Greco 27/04/2022 Chiesa del S.S.Sacramento e San Michele Arcangelo Ore17.00-20.00 Convegno Golfo di Napoli-Dalla Paranza alla pesca ecosostenibile 29/04/2022 Tendostruttura chiesa S. Vincenzo a Postiglione. Ore 10.00 La Vergine nella lava Visita teatralizzata nel sottosuolo di Santa Maria del Principio A cura dell’Associazione Wesuvio 30/04/2022 Ipogeo di SantaMaria del Principio Piazzale esterno di Santa Maria del Principio Due turni: ore17.00 - ore 19.30 Il Mare racconta Concerto-spettacolo con gli Etnica Ditirambo e la partecipazione straordinaria di PaoloCaiazzo a cura dell’Associazione Gymnasium 30/04/2022 Giardini di Villa Macrina Due turni: ore 17.00 - ore 20.00 VibrArte-open space di MUSICA E PITTURA - Step2 L’open laboratorio di musica e pittura incontra i bambini della zona di San Antonio alla Nazionale a cura della Pro Loco Torre del Greco 06/05/2022 Cortile interno Parrocchia di S. Antonio di Padova. Ore 17.00-20.00 La Pasqua del Santo Concerto-spettacolo sulla figura di San Vincenzo Romano Orchestra e coro Harmonia Nova. Con la partecipazione straordinaria di Massimiliano Gallo A cura dell’Associazione Culturale Magma 06/05/2022 Chiesa di S.Antonio alla Nazionale - Ore 20.00 De terra Vesuvio Due giorni dedicati ai prodotti vesuviani con dibattiti, convegni, degustazioni e musica. 07/05/2022 08/05/2022 Villa Macrina dalle 17.00 alle 21.00 Convegno Viaggio tra i sapori vesuviani con la partecipazione del noto maestro pizzaiolo GIANFRANCO IERVOLINO e le realtà produttive del territorio 08/05/2022 Villa Macrina -Ore10.00 VibrArte-open space di MUSICA E PITTURA - Step3 L’open laboratorio di musica e pittura incontra i bambini della zona mare a cura della Pro Loco Torre del Greco 13/05/2022 Teatro Sant’Anna - Ore 17.00-20.00

Vinum Vesuvio Due giorni dedicati ai vini del Vesuvio con dibattiti, convegni, degustazioni 14/05/2022 15/05/2022 Villa Macrina Ore 10.00-13.00/17.00-20.00 Tony Esposito e gli Aracne Terantule in Suoni diVINI Viaggio musicale nella cultura popolare del vino a cura dell’Associazione Gymnasium - sport, cultura e tempo libero 14/05/2022 Ore 20.00 ‘A capa ‘e Vicienzo il noto attore Patrizio Rispo, coadiuvato dagli strumentisti e attori dell’Associazione Magma, ci illustrerà, tra storia e leggenda, il culto dei morti nell’area partenopea. A cura dell’Associazione Culturale Magma 21/05/2022 Chiesa S.S.Sacramento e S. Michele Arcangelo Due turni ore 18.00 - 20.30 ENZO GRAGNANIELLO e Solis String Quartet IN VIAGGIO COI POETI A cura di Arealive srl 26/05/2022 Multisala Cinema Corallo Ore 20.00 VibrArte-open space di MUSICA E PITTURA - Step4 L’open laboratorio di musica e pittura incontra i bambini delle zone Litoranea e Postiglione. a cura della Pro Loco Torre del Greco 27/05/2022 Tendostruttura annessa alla Parrocchia di S. Vincenzo a Postiglione Ore 17.00-20.00 Convegno “La Festa dei 4 Altari tra sacro e profano" Interverrà lo scenografo Rai Maestro Raffaele de Majo a cura della Pro Loco Torre del Greco 28/05/2022 Villa Macrina - Ore10.00 Taglio del nastro mostra bozzetti e foto Festa dei Quattro Altari 28/05/2022 Ore 12.00 Mostra Bozzetti e foto della Festa dei Quattro Altari a cura della Pro Loco Torre del Greco Dal28/05/2022al 05/06/2022 Villa Macrina Tutti i giorni dalle 16.00 alle 20.00 Sabato e domenica anche mattina dalle 10.00 alle 13.00 Il Riscatto Baronale Corteo storico con circa 100 tra figuranti, sbandieratori e musici a cura della Pro Loco Torre del Greco 05/06/2022 Strade del centro cittadino - Ore10.00-13.00 ‘a capa e Vicienzo e' capuzzelle Spettacolo-concertante sul culto dei morti nella città di Torre del Greco A cura dell’Associazione Culturale Magma 10/06/2022 Chiesa S.S. Sacramento e San Michele Arcangelo