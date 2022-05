A cura della Redazione

Dalla guerra in Ucraina a Torre del Greco, per continuare a pedalare. E’ la storia un giovanissimo ciclista ucraino, appena 16enne e già campione nazionale, che è stato accolto ed ospitato dall’associazione sportiva “Team Balck Panthers” di Torre del Greco, guidata dal presidente Francesco Vitiello.

Un gesto, quello del sodalizio corallino, che consentirà al ragazzo e atleta di proseguire con gli allenamenti e le partecipazioni alle competizioni, laddove, invece, in Ucraina non avrebbe potuto a causa del conflitto in corso.

La sua storia verrà raccontata venerdì 6 maggio, ore 10.30, nel corso di un incontro a Palazzo Baronale, sede istituzionale del Comune di Torre del Greco, al quale parteciperanno il sindaco Giovanni Palomba, l’assessore allo Sport, Giuseppe Speranza, il presidente della Federazione Ciclistica della Campania, Giuseppe Cutolo, il presidente del Team Ciclistico Cesaro, Aurelio Cesaro, e il presidente dell’ASD Team Black Panthers, Francesco Vitiello.