In occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che ricorre ogni anno l’8 maggio, numerose sono le iniziative messe in campo su tutto il territorio nazionale per celebrare il lavoro che svolgono quotidianamente milioni di volontari.

Non da meno sono i territori di Ercolano, Torre del Greco e Torre Annunziata che godono da quasi trent’anni dell’operato e dell’assistenza continua dei volontari appartenenti alla Croce Rossa italiana - Comitato di Ercolano.

Dopo la ricorrenza dello scorso anno, che ha visto la bandiera CRI esposta su tutti i balconi dei palazzi municipali e con una celebrazione eucaristica avvenuta ad Ercolano, per gli operatori sanitari e in ricordo delle vittime della pandemia, presieduta dal Mons. Acampora alla presenza di numerose cariche istituzionali, quest’anno la commemorazione avrà luogo a Torre del Greco.

Il Comitato di Ercolano, con il patrocinio del Comune corallino, sarà presente domenica 8 maggio in piazza Santa Croce, dalle ore 9:30 alle 12:30. Numerose saranno le attività di sensibilizzazione e prevenzione della salute e stili di vita sani messe in campo dai volontari, come la misurazione gratuita della pressione arteriosa, della glicemia e dimostrazioni di manovre salvavita. A seguire si terrà anche una messa celebrativa presso la Basilica Pontificia di Santa Croce.

«Quest'anno ricordiamo - dichiara Cristiano Borriello, consigliere CRI del Comitato di Ercolano - come la Croce Rossa da oltre 150 anni, ogni giorno, ovunque e per chiunque, è pronta ad ascoltare le storie di tutti e porgere il proprio aiuto. In questa importante giornata scenderemo in piazza per celebrare la nostra associazione e, come sempre, proporre attività per essere vicini alla popolazione e rafforzare il nostro impegno a favore delle comunità che serviamo, per essere sempre di più una realtà a favore di tutti!»

Il sindaco Giovanni Palomba e l’assessore al Benessere cittadino, Carmela Pomposo, sin da subito hanno risposto e rinnovato, così come durante tutto l’anno, la loro collaborazione per avvicinare la popolazione al movimento della Croce Rossa. Non a caso, afferma l’assessore Pomposo, “tengo molto a questa Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, istituita l’8 maggio in occasione dell’anniversario della nascita del suo fondatore Henry Dunant, padre dell’umanitarismo moderno. Quest’anno non potrà essere una festa (la guerra che si combatte in Ucraina non consente di festeggiare, ndr) ma sarà la celebrazione dell’enorme sforzo dei volontari della Croce Rossa italiana, tanto in prima linea nella lotta alla pandemia quanto in tutte le altre attività che hanno continuato a portare avanti, senza sosta. Per tale occasione – ha concluso Pomposo - per tre sere Palazzo Baronale sarà illuminato di rosso».