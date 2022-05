A cura della Redazione

Anche del Greco riceve il suo Oscar per il cinema. Alla 67esima edizione dei David di Donatello, premi riconosciuti ai protagonisti italiani della "settima arte", Marco Perna è stato premiato per la miglior acconciatura nel film "Freaks Out". L'hair stylist corallino ha ricevuto anche i complimenti dal sindaco Giovanni Palomba.

La premiazione è avvenuta lo scorso 3 maggio a Cinecittà, nel corso della cerimonia presentata da Carlo Conti e Drusilla Foer.

"Un riconoscimento prestigioso ed importante che rende merito alla sua attività professionale - svolta nel corso degli anni - con profondo spirito di servizio e di dedizione, oltre che con rinomata maestria ed esperienza - ha detto il primo cittadino -. Il conseguimento del premio nazionale, rende particolare lustro alla nostra città che riafferma, ancora una volta, sul panorama nazionale la qualità delle proprie eccellenze territoriali. Un bel momento di soddisfazione per l'intera comunità".

Quello di Perna è stato solo uno dei premi conferiti dall'Accademia del Cinema italiano ad artisti campani. Insieme a lui, la stuatuetta è andata, tra gli altri, anche agli attori Silvio Orlando (Ariaferma), Edoardo Scarpetta (Qui rido io) e il regista Paolo Sorrentino (E' stata la mani di Dio).