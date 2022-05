A cura della Redazione

L'arte della lavorazione del corallo avrà il suo segno distintivo. Sarà presentato mercoledì 25 maggio, alle ore 17, presso l'Hotel Poseidon, il marchio "Made in Torre del Greco".

L'evento, promosso e realizzato da Assocoral, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giovanni Palomba, intende divulgare un'autentica innovazione nel settore della lavorazione artigianale del corallo e del cammeo.

"Made in Torre del Greco", infatti, è un marchio collettivo creato da Assocoral con l’aiuto di partner tecnici ed ha come preciso obiettivo quello di promuovere l'oro rosso del Mediterraneo e l'artistica lavorazione delle conchiglie attraverso un marchio unico e messo a disposizione dell'intero settore.

Ogni semilavorato o gioiello in corallo e in cammeo avrà un proprio certificato di garanzia, scaricabile per mezzo di un qr-code che si accompagnerà al manufatto stesso.

“Si tratta - dichiara il Presidente Assocoral, Vincenzo Aucella - di un vero e proprio esperimento sociale, reso possibile grazie ad un sano esercizio di confronto collettivo. Abbiamo puntato a creare un certificato di garanzia unico che non descriva soltanto le caratteristiche gemmologiche del manufatto, bensì, la sua storia e cultura, garantendone sostenibilità e tracciabilità. Ad arricchire la progettualità, la blockchain, ovvero un sistema informatico che conferirà al marchio maggiore credibilità“.

Soddisfatto anche il sindaco Palomba: "Un evento significativo ed atteso - le parole del primo cittadino - che, sono certo, tributerà finalmente la piena e legittima dignità ad una vera e propria espressione artistica del nostro territorio per la quale, questa città, è da sempre, ovunque, riconosciuta come Capitale mondiale della lavorazione del corallo e del cammeo. Abbiamo con prontezza patrocinato l'iniziativa insieme anche l’ICE, l'Istituto per il Commercio Estero, consapevoli dell'importanza che il marchio "Made in Torre del Greco" può avere per l'intero indotto commerciale cittadino".