A cura della Redazione

Dispositivi di viabilità in relazione al pellegrinaggio al Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei. Il comandante della Polizia Locale di Torre del Greco ha adottatao l'ordinanza con la quale vengono diciplinati transito e sosta dei veicoli in diverse strade cittadine per garantire il passaggio dei fedeli diretti a piedi nella città mariana per rendere omaggio alla Madonna.

Nella sola giornata di venerdì 28 maggio, in corso Vittorio Emanuele, via Diego Colamarino, piazza S. Croce, via Beato Vincenzo Romano, corso Umberto I, piazza Luigi Palomba, è sospesa la circolazione veicolare, limitatamente al passaggio dei fedeli, dalle ore 15.30 alle ore 19.30.

In via Purgatorio e tratto di via Nazionale compreso tra S. Antonio ed intersezione con via del Cimiteroì, viene istituita la corsia riservata al transito dei fedeli e pertanto vigerà il divieto di sosta lato mare dalle ore 15.30 alle ore 19.30.

Infine, in piazzale S. Maria del Buon Consiglio (zona Leopardi) è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 15.30 alle ore 19.30.

Sempre sul fronte viabilità, si protraggono i tempi dei lavori per la condotta del gas in via Circumvallazione. Prorogato infatti, fino al 16 luglio prossimo, il senso unico di circolazione (direzione Napoli) nel tratto dall'ntersezione con via Cappuccini/via Beneduce a intersezione con via Marconi.