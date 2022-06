A cura della Redazione

Aggressione a una donna con liquido urticante. Dopo l'episodio delle due sorelle a Napoli, sfregiate con l'acido, un altro fatto simile - ma per fortuna con conseguenze meno gravi - si è verificato a Torre del Greco.

Una 52enne stava camminando in strada nella mattinata del 31 maggio scorso, nella centralissima via Vittorio Veneto, quando sarebbe stata affiancata da un'auto con a bordo due donne. La conducente l'ha chiamata e quando la vittima si è avvicinata, la passeggera le ha lanciato contro il viso una sostanza acida. Poi le due si sono dileguate.

La 52enne è stata medicata in ospedale per dermatite da acustici con severo edema del volto e dolorosa congiuntivite, come recita il referto. Per lei 15 giorni di prognosi.

È stata la stessa donna a denunciare l'aggressione ai carabinieri, che ora indagano per risalire alle autrici del folle gesto.