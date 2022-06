A cura della Redazione

Ritornano le passeggiate storiche per le vie di Torre del Greco a cura del gruppo Per il Rilancio. Dopo il successo dello scorso 26 marzo, sold out in poche ore, nuovo appuntamento in programma per sabato 11 giugno.

Previste visite guidate alla scoperta di alcune delle eccellenze culturali torresi in compagnia anche dell’associazione Wesuvio e del GAV. Dalle ore 17 alle ore 19, il percorso si svilupperà dai sotterranei della Chiesa di Santa Maria del Principio per arrivare all’Ipogeo delle Anime della Chiesa di San Michele Arcangelo, già accessibile gratuitamente ogni ultimo weekend del mese.

“Con il gruppo Per il Rilancio - commenta Ciro Langella - abbiamo l’intento di valorizzare il patrimonio socio-culturale del nostro territorio e dimostrare che è possibile strutturare degli itinerari turistici appetibili. Anche nel mese di giugno confermiamo il nostro impegno per la città. La scelta del percorso, poi, non è casuale, ma abbraccia il centro storico torrese e diverse strutture ricettive”.

Il costo di partecipazione è di 5 euro comprensivo dell’accesso con guida a tutti i luoghi indicati, nonché del rilascio della tessera dell’associazione Wesuvio e di una pausa caffè al bar.

Per partecipare è necessaria la prenotazione. Per ragioni legate agli spazi relativi ai sotterranei della Chiesa di Santa Maria del Principio, sarà infatti accettata la prenotazione per un numero massimo di 20 persone. Pertanto, chiunque fosse interessato a prenotarsi per le visite guidate dovrà scrivere alla mail [email protected].