Ventitrè eventi; un mese e mezzo di programmazione; più di duecento artisti e aspiranti tali impegnati nella varie serate; grandi nomi come Enzo Gragnaniello, Massimiliano Gallo, Patrizio Rispo, i Solis String Quartet, Paolo Caiazzo e Tony Esposito. È più che positivo il bilancio di Vulcano 4S, la rassegna finanziata dalla Città Metropolitana-direzione pianificazione strategica politiche comunitarie e organizzata dal Comune di Torre del Greco - Assessorato alla Cultura, e dalla Pro Loco torrese, con la direzione artistica di Liborio D’Urzo.

Chiusura lo scorso fine settimana, con l’evento conclusivo che si è svolto alla tensostruttura della chiesa di San Vincenzo a Postiglione. È stata l’occasione per premiare i vincitori di “Parole Vesuviane”, il concorso di poesie che ha visto la partecipazione di ben 52 poeti, ognuno dei quali ha ricevuto dalle mani del sindaco Giovanni Palomba, del vicesindaco e assessore alla Cultura Enrico Pensati e dalla consigliera comunale Lucia Vitiello una medaglia che il logo di Vulcano 4S. La serata, presentata da Salvatore Perillo e durante la quale le poesie premiate sono state lette da Antonio Mennella e Maria Riccio, ha visto la vittoria di Chiara Formisano con il lavoro “Che paradiso”. Al secondo posto Federico Matteo Lacanna per “Il luogo del cuore”; terze ex aequo Lavinia Cozzolino con “Città del corallo” ed Anita Cozzolino con la poesia “Per sempre qui: la mia Torre del Greco”. Presenti dirigenti e docenti degli istituti coinvolti.

La manifestazione finale, introdotta dal presidente della Pro Loco Angelo Di Ruocco con aneddoti legati alla contrada Leopardi, è stata allietata da quasi 40 ragazzi di Vibrarte, che dopo le quattro tappe itineranti svoltesi tra aprile e maggio, hanno eseguito alcuni brani sotto la direzione di Florinda Sorrentino e Angela Camilleri. Targhe sono state consegnate ai partecipanti al corteo sul riscatto baronale, i rappresentanti dell’associazione sbandieratori e musici e gli studenti dell’istituto Degni, guidati dalla dirigente Benedetta Rostan. Premiata inoltre la giovane campionessa di kick boxing Luciana Alario, alla presenza del coach Vincenzo Castellano.

Evidente la soddisfazione di chi ha reso possibile la rassegna: “Torre ha dimostrato di volersi godere questi momenti - dice il sindaco Giovanni Palomba -, utili per provare a mettersi alle spalle due anni che sono stati particolarmente difficili”.

“I positivi riscontri ottenuti dai singoli eventi in cartellone - gli fa eco il vicesindaco Enrico Pensati - sono la prova della bontà organizzativa. Per quanto ci riguarda, come Assessorato alla Cultura e agli Eventi siamo al lavoro per offrire altri appuntamenti dello stesso tenore alla cittadinanza”.

“Sono stanco ma felice - le parole del direttore artistico Liborio D’Urzo - per la riuscita di una rassegna, interamente finanziata dalla Città Metropolitana, che va ricordato si sarebbe dovuta tenere nel 2020. Abbiamo superato tante difficoltà e per questo un ringraziamento va ai tanti che hanno reso possibile tutto questo”.