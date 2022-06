A cura della Redazione

Usura a Torre del Greco: condannati 11 strozzini, in 2 avevano chiesto di patteggiare. Erano finiti a processo e avevano chiesto il rito abbreviato i presunti aguzzini di una panettiera di Torre del Greco, che lo scorso dicembre aveva trovato la forza di denunciare, dopo essere stata costretta a fuggire in albergo per sottrarsi a minacce e aggressioni.

Le indagini, coordinate dal pm Matteo De Micheli per la Procura di Torre Annunziata, e condotte dai poliziotti del Commissariato di Torre del Greco, hanno permesso di identificare l'intera gang di presunti usurai, tutti condannati in primo grado dal gup Fernanda Iannone.

Pena più elevata per Gaetano Di Giulio, condannato a 8 anni di carcere perché ritenuto il capo degli usurai ed estorsori. Condanna a 5 anni e 4 mesi ciascuno per Virginia Raiola, Clorinda Palomba e Luisa Zorino; 4 anni e 4 mesi per Alberto Di Giulio e Salvatore Scognamiglio. Condanna a 4 anni per Colomba Cascone. Infine, condanna a 2 anni e 6 mesi ciascuno per Luigia Di Giulio, Maria Grazia Condurro, Antonio Stampalia e Valentina Pinto. Quest'ultima, insieme ad Alberto Di Giulio, aveva scelto la via del patteggiamento.