Da mercoledì 6 luglio sarà possibile conferire i rifiuti inerti (ossia misti derivanti da attività di costruzione/demolizione) presso la postazione mobile allestita in via temporanea nel parcheggio "Palatucci" di via De Gasperi a Torre del Greco. L'ordinanza è stata firmata dal sindaco Giovanni Palomba e prevede, per gli utenti, la possibilità, per ogni nucleo familiare, di depositare manufatti igienico-sanitari (WC, bidet, lavandini), esclusi quelli in vetroresina e/o materiale non ceramico ed escluso quelli provvisti di rubinetteria, fino ad un massimo di 2 pezzi per ciascun utente; e rifiuti inerti provenienti da piccole demolizioni o ristrutturazioni, nella quantità massima di 50 litri (corrispondenti a 2 sacchi piccoli) per ciascun utente.

Il servizio sarà attivo dalle ore 8 alle 14 il primo mercoledì di ogni mese. "Si raccomanda di rispettare orari, giorni e limiti stabiliti, non essendo possibile conferire la particolare tipologia di rifiuto in alcun altro giorno", recita una nota di Palazzo Baronale.

"L’ordinanza - prosegue ancora il comunicato - è nata dalla necessità di migliorare le modalità di smaltimento di alcuni rifiuti che, sistematicamente, risultano abbandonati sul territorio - come quotidianamente rilevato dai preposti Uffici comunali - oltre che dalla prioritaria volontà di tutelare la salute dei cittadini, e di salvaguardare gli interessi ambientali".