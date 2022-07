A cura della Redazione

Tromba d’aria nella notte abbattutasi su Torre del Greco.

Alberi caduti all’interno di parchi pubblici, cassonetti di rifiuti trascinati per strada dalla pioggia, stabilimenti balneari di via Litoranea danneggiati, strade allegate. Sono queste le conseguenze di una tempesta di acqua, vento e fulmini che ha colpito la città dei coralli intorno alle ore 4,00 di questa mattina..

Decine le chiamate ai vigili del fuoco per interventi in vari punti della città. Fortunatamente solo danni ma nessun ferito.

A Villa Macrina, il vento ha letteralmente spazzato via le scene allestite sul palco dall’amministrazione comunale per la rassegna teatrale in programma per tutto ilo mese di luglio.