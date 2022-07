A cura della Redazione

Approvata dalla giunta comunale di Torre del Greco, su proposta dell'assessora al Bilancio e ai Tributi, Annarita Ottaviano, la debera che istituisce riduzioni sulla Tari per le utenze domestiche e non.

Le agevolazionii sulla tassa sui rifiuti - relative alla parte variabile della stessa, si applicano per il primo semestre 2022, per un importo complessivo calcolato dall'Ente di oltre 850mila euro (881.138,09 euro per l'esattezza), di cui la metà a favore delle utenze non domestiche contraddistinte dai relativi codici ATECO che, per effetto dell'emergenza Covid, abbiano ricevuto particolari disagi. Le risorse necessariue a coprire la misura sono rivenienti dal cosiddetto "Fondone 2020 e 2021".attraverso l'applicazione dell'avanzo vincolato.

Destinato, invece, il restante 50% della misura eccezionale anche a favore delle utenze cosiddette domestiche - particolarmente colpite dall’emergenza economica, conseguente alla pandemia da COVID-19 - che alla data del 20 settembre 2022 abbiano presentato istanza di riduzione alla Concessionaria di riscossione tributi per conto del Comune, la Publiservizi s.r.l., corredata da dichiarazione ISEE (lo sportello è in viale Europa, 67).

Tali agevolazioni - fa sapere il Comune in una nota - si articoleranno su tre fasce in base all’indicatore ISEE variabile dai 6.000 ai 15.000 euro.

Pertanto, i cittadini con reddito ISEE da 0 a 6.000 euro, possono ottenere una riduzione fino al 50%; i cittadini con reddito ISEE da 6.001 a 10.000 euro, possono ottenere una riduzione fino al 30%, infine, i cittadini con reddito ISEE da 10.001 a 15.000 euro, possono ottenere una riduzione fino al 20%.