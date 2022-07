A cura della Redazione

Guasto alla rete idrica, mancanze d'acqua in corso in diverse zone del centro cittadino di Torre del Greco.

Le strade interessate dai disservizi sono via Circumvallazione, via Salvator Noto, via de Bottis, via Madonna del Principio, corso Vittorio Emanuele, via Purgatorio e tutte le traverse della aree menzionate.

I tecnici della GORI sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 11 di mercoledì 27 luglio, fa sapere l'azienda.