A cura della Redazione

In queste ore si sta diffondendo a Torre del Greco la voce secondo cui sarebbe stato sospeso il pagamento per la sosta delle vetture sulle strisce blu. Una (non) notizia diffusa su un gruppo Facebook che però ha trovato molto seguito tra i cittadini, "attratti" dalla possibilità di poter parcheggiare liberamente negli stalli.

Il Comune si è affrettato a smentire categoricamente, parlando di "fake news". "In riferimento alla notizia apparsa da qualche ora su un gruppo Facebook, inerente la sospensione del pagamento delle strisce blu in città, che sta circolando su diversi profili social, destando confusione tra i cittadini, si precisa che trattasi di una fake news. Non è in corso, infatti, alcun provvedimento sospensivo", si legge in una nota di Palazzo Baronale.

Lo stesso Ente ha poi annunciato l'attivazione di "procedure di controllo nei confronti di chi ha pubblicato l’infondata notizia".